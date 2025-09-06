Pioli sulla Fiorentina: «A Firenze voglio costruire qualcosa di veramente grande. Ecco come» - Calcio News 24

Pioli riparte dalla Fiorentina: «A Firenze per costruire, non vivo di passato»

Dopo l’esperienza al Milan, Stefano Pioli ha scelto di ripartire dalla Fiorentina, una squadra ambiziosa e una piazza che ha sempre fame di calcio. In un’intervista rilasciata a DAZN durante la pausa per le Nazionali, il tecnico emiliano ha raccontato le sue motivazioni e la voglia di scrivere un nuovo capitolo importante della sua carriera.

«Tornare in Italia era nei miei piani, e quando è arrivata la chiamata della Fiorentina non ci ho pensato due volte. Il club mi ha cercato nel momento giusto, e ho sentito subito che era il posto adatto per ricominciare».

Pioli è consapevole delle aspettative che il suo nome porta con sé, ma non si lascia influenzare. Con equilibrio e realismo, ha spiegato che la costruzione di una squadra richiede tempo, pazienza e un lavoro quotidiano profondo.

«Capisco che il mio arrivo possa far pensare a un salto di qualità immediato, ma nel calcio le cose non si costruiscono in poche settimane. Serve lavoro, continuità e una base solida da cui partire. Mi auguro che in questi anni si possano raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi».

Il mercato della Fiorentina ha portato conferme e volti nuovi. Il tecnico si è detto soddisfatto della rosa a sua disposizione.

«Sono contento che sia rimasto Kean e che sia arrivato Dzeko. La società ha fatto uno sforzo per trattenere giocatori come Gudmundsson, Fagioli e Gosens: questo vuol dire che si vuole davvero costruire qualcosa di serio».

Sul piano tattico, Pioli ha anticipato alcune idee per la nuova Fiorentina:

«Con questa rosa sarà più naturale impostare una difesa a tre. Ma ciò che conta sono i principi di gioco, non solo i moduli».

Il 19 ottobre sarà una data particolare: Milan-Fiorentina, il ritorno di Pioli a San Siro.

«Non ho segnato quella data sul calendario, ma sarà sicuramente emozionante. A Milano ho vissuto emozioni enormi, sarà speciale tornare lì da avversario».

Infine, un pensiero sullo scudetto vinto con il Milan:

«Non credo che vincere lo scudetto mi abbia cambiato. Semmai ha cambiato la percezione degli altri. Io continuo a lavorare con la stessa passione: voglio dimostrare anche alla Fiorentina di essere all’altezza delle aspettative».