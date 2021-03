Parla Stefano Pioli al termine di Manchester United-Milan. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero nel post partita dell’Old Trafford

Ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Manchester United-Milan ai microfoni di Sky Sport.

MANCHESTER UNITED – «Il Manchester United è l’avversario giusto per noi, stiamo lavorando per far tornare il Milan dove merita, ai vertici del campionato italiano ed europeo. Queste sono partite che ti fanno mettere in discussione ma per arrivare in fondo devi superare questi ostacoli. Questo è un pareggio guadagnato, ma il passaggio del turno è tutto da recuperare. Chiaramente c’è tanta soddisfazione per questo risultato, ora siamo concentrati sul campionato».

GOL ANNULLATO – «Non avevo visto niente se non il gran gol di Kessié, il gol ci avrebbe dato più forza in quel momento del match. Franck mi ha detto che non ha toccato palla con la mano».