Gerard Piquè parla del mercato e della situazione Mbappé Real Madrid: ecco le parole del difensore del Barcellona

Gerard Piquè ha parlato in diretta Twitch con Ibai Llanos. Le sue parole riportate da Il Posticipo.

«Zio Floren strategicamente è sempre stato al top e lo ha dimostrato in diversi momenti. Il dolore all’anima che mi ha fatto quando ha preso Figo non te lo so descrivere, non te lo puoi immaginare. C’è sempre da aspettarsi di tutto da Perez Io ho come l’impressione che se Mbappè se ne va quest’anno, Nasser non lo lascerà andare senza avere qualcun altro da presentare. Ma indipendentemente da Mbappè, il nostro amico Nasser continuerà a garantire che nella Ligue 1 ci siano parecchie stelle».