Pirlo: «Arthur migliora, De Ligt non si è allenato. Su Bentancur…» – VIDEO

Andrea Pirlo fa la conta degli infortunati e parla dei ritorni di De Ligt, Bentancur e Arthur: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Andrea Pirlo parla degli assenti e del ritorno in campo dei suoi calciatori.

INDISPONIBILI – «Stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra, ma abbiamo ancora un giorno per recuperare qualcuno. Peccato per l’assenza di Bentancur che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo una rosa lunga per scegliere altri centrocampisti quindi ci inventeremo qualcosa».

DE LIGT, BONUCCI E MORATA – «De Ligt non si è ancora allenato. Ha preso una contusione a Verona e vedremo domani come starà. Bonucci ha fatto una parte di allenamento con noi oggi, ma anche per lui non c’è il 100% che possa partire dall’inizio. Morata sta meglio, ogni giorno che passa cerca di incrementare la sua forma fisica quindi speriamo possa fare più di 30 minuti».

ARTHUR RECUPERATO COL PORTO – «Lo spero. La visita fatta ieri è andata bene. Il dolore sta diminuendo, quindi dipenderà da quando rientrerà in campo con noi. Speriamo di recuperarlo presto».