Pirlo: «Alla Juve ho imparato molto, dura adattarsi. Sul mio futuro...»

Andrea Pirlo si è raccontato in una lunga intervista. Le parole dell’ex tecnico della Juve sul futuro e la sua esperienza in bianconero

Nel corso di una lunga intervista a The Athletic, Andrea Pirlo è tornato a parlare. Le parole dell’ex tecnico della Juve, tra futuro e non solo.

NAZIONALE – «È stata un’estate magnifica. Non c’è gioia più grande che vincere con la Nazionale. Mancini ha fatto un ottimo lavoro. Italia aveva un’identità e giocava quasi da club. Il calcio non cambia mai. Ci sono due obiettivi: segnare e difendere. Non cambierà mai».

VINCERE DOMINANDO – «Guardiola lo ha dimostrato per anni: se non controlli il gioco è molto difficile per te vincere. Ci saranno partite in cui hai il 90% di possesso palla e dove perdi sull’unico tiro in porta, ma io preferisco perdere così piuttosto che passare l’intera partita a difendere in area, cercando di segnare in contrattacco».

JUVENTUS – «Ho imparato molto. È stata la mia prima esperienza da allenatore ed è stata intensa. Abbiamo iniziato la stagione con una sola amichevole. È stato tutto molto veloce, abbiamo giocato ogni tre giorni, senza tifosi… È stata dura per la squadra di adattarsi a qualcosa di nuovo. La cosa più importante è sempre stata recuperare».

FUTURO – «Andrò a Parigi e anche a Manchester. Sono pronto per una nuova avventura».

