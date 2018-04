Pirlo, la notte del Maestro: ufficializzati portieri e difensori

La notte del Maestro, ovvero la partita d’addio al calcio giocato di Andrea Pirlo. Sono stati ufficializzati i portieri e i difensori che scenderanno in campo per omaggiare il bresciano

Non prendete impegni il prossimo 21 maggio. A San Siro ci sarà una bellissima di calcio animata da grandissimi campioni che scenderanno in campo per rendere omaggio ad Andrea Pirlo. Il centrocampista bresciano dirà ufficialmente addio al calcio giocato e nelle ultime ore sono stati ufficializzati i portieri e i difensori che prenderanno parte alla Notte del Maestro.

Grandi campioni di Juventus e Milan, ma non solo, in campo per omaggiare il Maestro. Tra gli altri ci saranno Buffon e Dida, Bonucci, Cafù, Fabio Cannavaro, Nesta, Maldini, Chiellini, Zambrotta, Materazzi. Ricordiamo che parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza per Fondazione Vialli e Mauro e per Il Volo di Pietro Onlus. A seguire l’elenco dei portieri e difensori ‘convocati’ per l’evento.

PORTIERI: Abbiati, Buffon, Dida, Storari.

DIFENSORI: Adani, Barzagli, Bonera, Bonucci, F. Cannavaro, Cafu, Chiellini, Costacurta, Favalli, Ferrara, Grosso, Jankulovski, Kaladze, Lichtsteiner, Maldini, Materazzi, Nesta, Oddo, SergInho, D. Simic, Zambrotta.