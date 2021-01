Pirlo pre Juve-Spal: «L’obiettivo principale è passare il turno»

Pirlo alla vigilia di Juve-Spal di Coppa Italia: le dichiarazioni del tecnico bianconero verso i quarti di finale

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo presenta così il match di Coppa Italia contro la Spal ai microfoni di Juventus TV.

PARTITA – «Ci sono tante insidie, affrontiamo una squadra di Serie B sulla carta. Ma se guardiamo i campionati esteri ci sono state delle brutte sorprese. Il Bayern è uscito con una squadra di Serie B, lo stesso Real Madrid con una squadra di Seconda Divisione. Bisogna pensare che sarà una partita difficile. L’obiettivo principale è passare il turno e servirà la massima concentrazione. Loro stanno facendo un ottimo cammino in campionato e in Coppa Italia».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24

SPAL – «Sono un’ottima squadra a cui piace giocare a calcio. Giocano con tre difensori, a volte tre attaccanti di cui due mezze punte. Sono difficili da andare a prendere, stanno facendo bene in campionato e anche in Coppa come ha dimostrato la partita col Sassuolo. Dovremo essere al massimo per non andare incontro a brutte figure».