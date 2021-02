Pirlo: «Siamo dispiaciuti, a Ronaldo ho chiesto di farsi sentire»

Pirlo a DAZN: le dichiarazioni del tecnico dopo Verona-Juve. Il tecnico analizza il match del Bentegodi

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio subito in rimonta sul campo del Verona. Le sue parole.

MATCH – «Siamo dispiaciuti perché sapevamo sarebbe stata una partita difficile e sporca. L’abbiamo interpretata bene, siamo passati in vantaggio. Purtroppo non siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Ci è mancata un po’ di aggressività sul gol subito. Sono cose che i giovani non hanno ancora capito, peccato perché sono cose che fanno perdere punti».

RICHIESTA A RONALDO – «Mancavano giocatori di esperienza e pochi che si facevano sentire e capivano il momento della partita. Gli ho chiesto di farsi sentire. È un peccato perché abbiamo lasciato due punti ed essendo passati in vantaggio abbiamo perso un’occasione».

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

DIFESA A 4 – «Ci ho pensato ma non avevo giocatori di ruolo. Ho messo Di Pardo alla fine che è più un quinto che un terzino. Quando abbiamo perso aggressività con Chiesa e Demiral abbiamo concesso qualcosa. Qualche giocatore dopo il 60’ era stanco e non potevo cambiare ma l’avevo messo in preventivo».

PRESSIONE – «Volevamo giocare col 4-2-3-1 per portare pressione nella loro costruzione. Nel secondo tempo ci siamo abbassati e siamo calati un po’ di intensità. Da lì sono arrivate delle occasioni per loro sugli esterni».

INTENSITA’ – «Sapevamo che l’intensità del Verona ci avrebbe messo in difficoltà, poi il campo non era in buone condizioni e facevamo il doppio delle fatica. Stiamo giocando tante partite e ti può mancare un po’ di lucidità»

VERONA – «È sempre difficile, ti portano a fare una partita sporca, ti mettono pressione. Devi pensare prima le cose per evitare che ti vengano addosso. Ma la gara era quella che ci aspettavamo, peccato per i due punti persi».

COSTRUZIONE DAL BASSO – «È il nostro modo di giocare. Secondo me la costruzione dal basso ti può portare tanto vantaggio, soprattutto non avendo punte. Oggi loro portavano pressione ed era difficile».

SCUDETTO – «È dall’inizio della stagione che giochiamo ogni tre giorni. Guardiamo partita dopo partita e vediamo a che punto saremo più in là».

RONALDO-DIPENDENTI – «Avere altri giocatori come Ronaldo e Dybala farebbe comodo a tutti. Siamo un po’ in emergenza»