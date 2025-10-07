Pisa in fondo, attenuanti infortuni e calendario: ma Gilardino deve svoltare e durante la sosta dovrà lavorare sulla testa dei suoi

Il Pisa è tornato da Bologna con le orecchie basse e una batosta pesante, un 4-0 inaspettato nelle proporzioni, che rischia di lasciare scorie e condizionare il resto della stagione. Dopo 24 minuti, dall’espulsione sciagurata di Idrissa Touré, la squadra nerazzurra è uscita di fatto dal campo. Il Bologna, devastante soprattutto sulle fasce, ha trasformato la gara in un tiro al bersaglio. Così il Pisa si trova in fondo alla classifica, pur con l’attenuante di un calendario che lo ha messo di fronte a cinque squadre (sulle sei affrontate) che disputano le coppe europee. E con il fardello di due infortuni pesanti e lontani dall’essere risolti (Esteves e Stengs). La Gazzetta dello Sport propone questa analisi del momento della squadra.

L’inesperienza si paga, ma la curva non molla. Alberto Gilardino ha concesso due giorni liberi alla squadra; la ripresa è prevista domani in vista dello scontro diretto, dopo la sosta, contro il Verona. Un vero banco di prova per capire il volto della squadra. Il tecnico nerazzurro dovrà lavorare soprattutto sulla testa dei suoi, che non devono lasciarsi prendere dallo sconforto. Da questo punto di vista, il sostegno della piazza c’è: i tifosi sono rimasti vicini ai giocatori, incoraggiandoli sotto la curva e cantando il coro della promozione della scorsa stagione. Il Pisa ha anche pagato l’inesperienza: molti giocatori sono alla prima avventura in Serie A, dove se non si è sempre sul pezzo si rischiano le “imbarcate”.

Problemi in ogni reparto. Alla ripresa, Gilardino ritroverà Michel Aebischer, che approfitterà di questa sosta (non andrà in Nazionale) per recuperare dall’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare la trasferta al Dall’Ara. Lo svizzero è una sorta di equilibratore della squadra, tatticamente molto importante. Certo, la fragilità difensiva a Bologna è stata evidente e qualcosa bisognerà sistemare. Albiol è ancora in ritardo, finora ha giocato solo 68’ in Coppa Italia contro il Torino, ma Gilardino spera di averlo presto al top, se non altro per dare esperienza a un reparto un po’ acerbo di Serie A.

Anche davanti vanno risolti un po’ di problemi: finora i gol sono stati solo tre (nessuno in casa) e quella di Bologna è stata la terza volta di fila (considerando anche la Coppa Italia) in cui il Pisa non ha segnato. Matteo Tramoni, il trascinatore della scorsa stagione, deve trovare ancora le distanze giuste per incidere. M’Bala Nzola (che andrà via per la Coppa d’Africa) approfitterà di questa sosta per migliorare la condizione, mentre Henrik Meister deve aggiustare la mira. Gilardino ci conta per un’urgente inversione di rotta.