Pisa, esordio in Prima Squadra per Louis Buffon nella Torino di Gigi. Alena Seredova, emozionata, condivide la propria gioia sui social

Il destino, a volte, scrive sceneggiature perfette. E così, nella serata di Coppa Italia, il cognome Buffon è tornato a risuonare a Torino, la città che per vent’anni è stata il regno di papà Gigi. Questa volta, però, il protagonista è stato suo figlio, Louis Buffon, che ha fatto il suo esordio con la maglia del Pisa proprio contro il Torino, in una serata carica di emozione e significato.

Un debutto tutt’altro che banale per il giovane portiere classe 2007. Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, lo ha gettato nella mischia al 68′ minuto in un momento di massima difficoltà: la squadra era sotto per 1-0 e in dieci uomini a causa dell’espulsione di Cuadrado. Un battesimo di fuoco, in uno stadio che evoca ricordi leggendari, a cui Louis ha risposto con personalità.

A celebrare con orgoglio questo momento speciale è stata subito la mamma, Alena Šeredová. Con una tenera storia su Instagram, ha pubblicato una foto del figlio in azione accompagnata dalla semplice ma potentissima didascalia “il mio Lollo”, con tanto di cuoricino. Un gesto che testimonia l’emozione di una famiglia che vede un’altra generazione calcare i palcoscenici più importanti.

Per Louis non si tratta della prima esperienza tra i professionisti, avendo già esordito in Serie B nella scorsa stagione. Già nel giro della nazionale Under 18 della Repubblica Ceca, paese d’origine della madre, il giovane Buffon sta costruendo la sua carriera passo dopo passo. L’esordio a Torino, però, ha un sapore diverso: è il primo, vero capitolo di una storia tutta da scrivere, iniziata simbolicamente nella città che ha consacrato la leggenda di suo padre.