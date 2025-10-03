Pisa, Gilardino sicuro: «Vogliamo vincere contro il Bologna. Ecco cosa ci manca» - Calcio News 24

Pisa, Gilardino carica la squadra: «Contro il Bologna per vincere, ci manca solo l’1%»

Grande determinazione in casa Pisa, con il tecnico Alberto Gilardino che ha trasmesso tutto il suo entusiasmo nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, in programma domenica allo stadio Dall’Ara. Per Gilardino si tratta di una partita dal sapore speciale, essendo stato in passato anche un giocatore dei rossoblù, ma il focus è tutto sulla necessità di sbloccare finalmente la classifica.

Il Pisa è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa stagione di Serie A. Dopo cinque giornate senza successi, il club toscano non riesce a interrompere un digiuno che dura da oltre 12 mila giorni nella massima serie. Un dato che pesa, ma che non spaventa Gilardino, convinto che la squadra sia vicina a trovare la svolta.

«Ci manca solo l’1%. Sono certo che la vittoria arriverà presto», ha dichiarato Gilardino, mostrando grande fiducia nei suoi giocatori. L’obiettivo è chiaro: tornare da Bologna con i primi tre punti stagionali. Per farlo, servirà una prestazione continua, intensa e cinica sotto porta, elementi che secondo il tecnico sono già emersi a tratti nelle gare precedenti.

Il Pisa arriva a questa trasferta dopo la partita contro la Fiorentina, terminata tra le polemiche per alcune decisioni arbitrali. Tuttavia, Gilardino ha voluto subito spegnere qualsiasi alibi, ribadendo l’importanza di restare concentrati sul campo: «Il messaggio della società è stato chiaro e condivisibile, ma ora guardiamo avanti. Non dobbiamo crearci scuse, vogliamo pensare solo al Bologna».

Dal punto di vista della preparazione, il tecnico ha sottolineato l’impegno mostrato dal gruppo negli allenamenti settimanali, descritti come «perfetti» per intensità e applicazione. L’obiettivo è presentarsi al Dall’Ara con la giusta mentalità, pronti a colpire una squadra in forma come il Bologna.

La sfida si preannuncia difficile, ma il Pisa vuole giocarsela a viso aperto. Per Gilardino, la chiave sarà la continuità durante tutta la gara, senza cali di concentrazione o pause mentali. La squadra ha mostrato segnali di crescita e adesso serve concretezza.

«Andiamo a Bologna con un solo pensiero: vincere», ha concluso Gilardino. Il Pisa ci crede, e domenica cercherà finalmente di trasformare la fiducia in punti concreti.