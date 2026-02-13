Hanno Detto
Pisa, Hiljemark nel pre partita: «Sono molto contento di essere qua, oggi deve essere una partita bella»
Nel pre‑partita della sfida tra Pisa e Milan valida per la 25ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.
PAROLE – «Tramoni va in campo con qualità differente. Il Milan viene su in maniera aggressiva, lui ha la qualità giusta. Voglio un giocatore in questa posizione che in quella posizione va molto in avanti, attacca lo spazio e crea spazio per gli altri»
DIFFERENZE CON GILARDINO – «Prima loro lavoravano in un modo. Io e il mio staff pensiamo di fare le cose in modo differente, con più aggressività. Ma in tre giorni non si cambia, bisogna fare un percorso insieme»
MILAN – «È una squadra forte, anche come individualità e come allenatore. C’è spazio per fargli male, c’è sicuramente qualche problema in qualche fase anche per loro. Vediamo cosa succede quando inizia la partita»
STADIO – «È un bello stadio, i tifosi sono pronti. Sono molto contento di essere qua, oggi deve essere una partita bella».