Pisa Lazio, Gilardino: «Devo fare i complimenti ai ragazzi. Bella prestazione. Ecco cosa ci manca per arrivare alla vittoria»
Pisa Lazio, nel post partita Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico dei toscani dopo la partita di questa sera.
PRESTAZIONE – «Devo fare i complimenti alla squadra e ai ragazzi. Abbiamo fatto palle gol limpide, ci siamo difesi molto bene. Dobbiamo continuare a lavorare e continuare in questo modo».
DIFESA A 4 – «Questa squadra può giocare anche così. Ho giocatori che sanno difendere a quattro. Ci stiamo lavorando e c’è la possibilità di utilizzare un modulo differente rispetto al passato».
TRAMONI – «Ha fatto una partita di grande sacrificio in fase difensiva. Parliamo di un giocatore che sta crescendo. E’ al primo anno che gioca con continuità in Serie A. Può e deve determinare di più negli ultimi metri».
CUADRADO – «Sta bene. Stasera ha fatto una partita molto buona. Va gestito per il suo fisico e adattamento alla settimana di lavoro».
