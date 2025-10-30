Pisa Lazio LIVE: cronaca, sintesi e tabellino della sfida di Serie A

Pisa News
Pisa Lazio 0-0 LIVE: inizia la sfida!
Pisa Lazio, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 all’Arena Garibaldi! Segui il LIVE qui
All’Arena Garibaldi di Pisa va in scena Pisa-Lazio, match valido per la nona giornata di Serie A 2025/26. Fischio d’inizio alle 20.45 di giovedì 30 ottobre: da un lato la Lazio di Maurizio Sarri, dall’altro il Pisa di Alberto Gilardino, deciso a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa. Segui la diretta LIVE su Calcionews24.
FORMAZIONI UFFICIALI
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendozi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore Sarri
Pisa Lazio, parla Gilardino a DAZN: «Sappiamo della qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi»
Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Gilardino e Sarri
