 Pisa Lazio LIVE: cronaca, sintesi e tabellino della sfida di Serie A
Pisa Lazio 0-0 LIVE: inizia la sfida!

19 secondi ago

dia

Pisa Lazio, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 all’Arena Garibaldi! Segui il LIVE qui

All’Arena Garibaldi di Pisa va in scena Pisa-Lazio, match valido per la nona giornata di Serie A 2025/26. Fischio d’inizio alle 20.45 di giovedì 30 ottobre: da un lato la Lazio di Maurizio Sarri, dall’altro il Pisa di Alberto Gilardino, deciso a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa. Segui la diretta LIVE su Calcionews24.

SEGUI IL LIVE DI PISA LAZIO SU LAZIONEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendozi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore Sarri

Hanno Detto

Pisa Lazio, parla Gilardino a DAZN: «Sappiamo della qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi»

33 minuti ago

30 Ottobre 2025

Gilardino
Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Gilardino e Sarri

1 ora ago

30 Ottobre 2025

Provedel
