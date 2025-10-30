Pisa Lazio, Sarri «Abbiamo pagato un po' di stanchezza. Poi loro non sono semplici da affrontare. Su Dia...» - Calcio News 24

Lazio News
Pisa Lazio, Sarri «Abbiamo pagato un po’ di stanchezza. Poi loro non sono semplici da affrontare. Su Dia…»
Pisa Lazio, nel post partita Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico biancoceleste dopo la partita in Toscana.
Al termine del match fra Pisa e Lazio, terminato a reti bianche, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole.
PRESTAZIONE – «Abbiamo creato i presupposti per poterla vincere, ma davanti si è fatto davvero molto poco per portare i tre punti. Le partite infrasettimanale sono sempre difficili, siamo a cinque risultati utili consecutivi. Il Pisa non è una squadra semplice da affrontare e quindi prendiamo questo punto».
DIA – «L’ho visto stanco e volevo portare fuori il difensore centrale, ma non c’era la gamba per poterlo fare in maniera giusta». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24.COM
Pagelle Pisa Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pisa Lazio 0-0: i toscani frenano i biancocelesti
Ultimissime
video
Vlahovic Juve, il serbo manda un messaggio chiaro a tutti: i bianconeri devono rinascere e l’attaccante può regalare gol e cattiveria – VIDEO di Andrea Bargione
Vlahovic Juve, il serbo trascina i bianconeri: i bianconeri cercano la rinascita – VIDEO analisi dopo la gara con l’Udinese...