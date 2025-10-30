Pisa Lazio, Sarri «Abbiamo pagato un po' di stanchezza. Poi loro non sono semplici da affrontare. Su Dia...» - Calcio News 24

Pisa Lazio, nel post partita Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico biancoceleste dopo la partita in Toscana.

PRESTAZIONE – «Abbiamo creato i presupposti per poterla vincere, ma davanti si è fatto davvero molto poco per portare i tre punti. Le partite infrasettimanale sono sempre difficili, siamo a cinque risultati utili consecutivi. Il Pisa non è una squadra semplice da affrontare e quindi prendiamo questo punto».

DIA – «L'ho visto stanco e volevo portare fuori il difensore centrale, ma non c'era la gamba per poterlo fare in maniera giusta».