 Pisa Lazio, Sarri «Abbiamo pagato un po' di stanchezza. Poi loro non sono semplici da affrontare. Su Dia...» - Calcio News 24
Lazio News

Pisa Lazio, Sarri «Abbiamo pagato un po’ di stanchezza. Poi loro non sono semplici da affrontare. Su Dia…»

7 minuti ago

Sarri

Pisa Lazio, nel post partita Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico biancoceleste dopo la partita in Toscana.

Al termine del match fra Pisa e Lazio, terminato a reti bianche, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole.

PRESTAZIONE – «Abbiamo creato i presupposti per poterla vincere, ma davanti si è fatto davvero molto poco per portare i tre punti. Le partite infrasettimanale sono sempre difficili, siamo a cinque risultati utili consecutivi. Il Pisa non è una squadra semplice da affrontare e quindi prendiamo questo punto».

DIA – «L’ho visto stanco e volevo portare fuori il difensore centrale, ma non c’era la gamba per poterlo fare in maniera giusta». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24.COM

