Pisa, si cerca un nuovo portiere: Scuffet e il favorito, ma il friulano non è ancora convinto

Il Pisa cerca un portiere e Simone Scuffet è il primo nome per i toscani: il portiere però va convinto e le offerte, specie dall’estero, non mancano

Il Pisa continua a muoversi con decisione sul mercato per affrontare al meglio la storica stagione del ritorno in Serie A, attesa da ben trentacinque anni. Dopo l’ultima apparizione nel massimo campionato nel 1991, il club toscano sta lavorando per costruire una rosa competitiva da affidare al nuovo tecnico Alberto Gilardino, e una delle priorità evidenziate è il rafforzamento del reparto portieri.

Nelle ultime stagioni, il titolare tra i pali è stato il croato Adrian Semper, punto fermo della difesa nerazzurra in Serie B. Tuttavia, la dirigenza del Pisa sembra ritenere che il salto di categoria richieda un portiere con maggiore esperienza ad alti livelli, e per questo ha puntato con decisione su Simone Scuffet. L’estremo difensore friulano è reduce da un’esperienza in prestito al Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di secondo portiere alle spalle di Alex Meret, contribuendo alla vittoria dello Scudetto nell’annata 2023-2024.

Tornato al Cagliari al termine del prestito, Scuffet è stato messo ufficialmente sul mercato. Il club sardo, infatti, ha appena definito il riscatto di Elia Caprile dal Napoli per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, chiudendo così ogni spazio per Scuffet nella rosa rossoblù. Il Pisa si è mosso con prontezza, presentando al portiere una proposta di contratto biennale con la promessa di un ruolo da protagonista.

Tuttavia, l’ex talento dell’Udinese non ha ancora dato il proprio sì. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Scuffet starebbe valutando con attenzione anche altre opzioni, tra cui alcune offerte arrivate dall’estero, in particolare da club della Super Lig turca e del campionato greco.

Il Pisa attende, consapevole che il tempo stringe. Gilardino vuole iniziare il ritiro estivo con il pacchetto portieri definito, e la società non intende restare ferma troppo a lungo. Se Scuffet dovesse continuare a tentennare, è probabile che i nerazzurri virino su alternative. Ma per il momento, il portiere friulano resta in cima alla lista dei desideri.