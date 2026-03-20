Pisa, parla Hiljemark: «Como squadra fortissima. Sono una squadra di alto livello, alla pari di Juventus e Milan»

Pisa, Hiljemark non ha dubbi: «Como squadra fortissima. Sono una squadra di alto livello, alla pari di Juventus e Milan»

Il Pisa arriva alla sfida salvezza contro il Como dopo il prezioso 3-1 sul Cagliari, risultato che ha permesso ai nerazzurri di agganciare il Verona e lasciare l’ultimo posto in classifica. La squadra di Hiljemark, attesa domenica alle 12:30 al Sinigallia, cerca continuità per ridurre il distacco dalla zona salvezza, ancora lontana 9 punti. Alla vigilia del match, l’allenatore ha analizzato in conferenza stampa le insidie della gara e l’importanza di dare seguito al recente successo.

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SU ASSENTI – «Calabresi sta meglio, si è allenato con il gruppo ed è un leone. Marin invece non ci sarà, mentre Aebicher e Durosinmi sono squalificati. Noi ci faremo trovare pronti, ma il Como è una squadra fortissima, hanno 25 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Sono una squadra di alto livello, alla pari di Juventus e Milan. Marin quanto starà fuori? Speriamo possa rientrare dopo la sosta. Non è un infortunio grave. Domani non ci sarà, ma credo che per la gara contro il Torino possa essere disponibile»

ILING E HOJHOLT – «Sono due giocatori che hanno lavorato molto bene e che hanno già giocato spesso. Sono opzioni valide, e le valuteremo nelle prossime ore. Hojholt ha disputato due partite e secondo me le ha giocate molto bene. Domenica scorsa è entrato e ha fatto un’ottima prestazione. Io e lui abbiamo un rapporto che dura da tanti anni: è un ragazzo serio, lavora sempre con attenzione e segue ciò che chiediamo in campo. È in una posizione positiva per affrontare questa partita. Come sempre, dovrò fare le scelte giuste in base alla gara: inizieremo in un certo modo, ma durante la partita sarà necessario cambiare in alcuni momenti. Fuori casa, contro una squadra come il Como, serviranno giocatori capaci di correre molto anche senza palla»

PORTIERI – «Semper era titolare quando sono arrivato, ma ha avuto sfortuna: alcuni problemi fisici non gli hanno permesso di giocare. Nicolas ha avuto la sua occasione e l’ha sfruttata molto bene. Nelle ultime due settimane l’ho visto crescere tanto: è un portiere forte, serio e si è allenato con grande intensità. Per una squadra come la nostra, in un momento così difficile, avere tre portieri affidabili è fondamentale. Speriamo che dopo la sosta Semper possa rientrare con il gruppo: avere tutta la rosa a disposizione sarà un vantaggio»