Pisa, è qui la festa: i toscani tornano in Serie A dopo 34 anni, capolavoro di Pippo Inzaghi

Pisa promosso in Serie A dopo 34 anni: il ritorno dei toscani nella massima serie è il capolavoro di Pippo Inzaghi, alla terza promozione

Dopo 34 anni di attese, illusioni e delusioni, il Pisa torna in Serie A e lo fa sotto la guida ispirata di Filippo Inzaghi, che firma una delle imprese più significative della sua carriera da allenatore. Una promozione che ha il sapore della redenzione collettiva, conquistata con un progetto solido, un gruppo unito e una città intera alle spalle. Inutile la sconfitta a Bari: la festa era già scritta, suggellata dalla caduta dello Spezia a Reggio Emilia. Una generazione di tifosi può finalmente vedere realizzato quel sogno che sembrava irraggiungibile.

Il capolavoro di Inzaghi va ben oltre il campo: ha ridato al Pisa un’identità, una mentalità vincente e una cultura del lavoro che ha fatto la differenza. Con il suo stile metodico e coinvolgente, ha trasformato una squadra in cerca di riscatto in un gruppo affiatato e competitivo. Ha saputo valorizzare ogni risorsa, coinvolgere ogni figura del club e costruire un clima di appartenenza raro. Dopo Venezia e Benevento, Pisa è la consacrazione definitiva di Superpippo come architetto di promozioni.