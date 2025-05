Serie B, i risultati della 37ª giornata: Pisa in Serie A, il Cosenza retrocesso e la Sampdoria ora trema, la C adesso è vicina

Mancano 180′ alla fine della Serie B che oggi ha dato due verdetti importanti: il Pisa torna in Serie A nonostante la sconfitta contro il Bari, decisivo il ko dello Spezia con la Reggiana. Il secondo verdetto è la retrocessione del Cosenza dopo la sconfitta con il Sudtirol. In zona playoff il Cesena batte il Palermo e spera di inserirsi nella corsa. Mentre invece la posizione della Sampdoria, dopo il pari con il Catanzaro si fa sempre più delicata: terzultimi e con le sfide contro Juve Stabia e Salernitana per arrivare quanto meno ai playout.

Brescia-Juve Stabia 0-0

Cesena-Palermo 2-1 (37′ Calò, 45+6′ Pierozzi [P], 46′ Saric)

Salernitana-Mantova 2-0 (45+1′ Amatucci, 90+4′ Nwanko)

Bari-Pisa 1-0 (9′ Bonfanti)

Carrarese-Modena 2-1 (42′ Schiavi rig., 63′ Gliozzi rig. [M], 88′ Illanes)

Sudtirol-Cosenza 2-1 (18′ Mazzocchi [C], 45′ Molina, 68′ Davi)

Frosinone-Cittadella 1-1 (37′ Di Bruttopilo, 73′ Okwonkwo [C])

Catanzaro-Sampdoria 2-2 (23′ Depaoli, 45′ Brighenti [C], 47′ Biasci [C], 50′ Coda)

Reggiana-Spezia 2-1 (15′ Lapadula [S], 40′ Portanova, 51′ Gondo)

Cremonese-Sassuolo 1-1 (31′ Laurienté, 38′ Barbieri [C])