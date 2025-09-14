Pisa Udinese, le dichiarazioni di Gilardino nel post gara - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Gilardino dopo quella che è stata la partita di Serie A Pisa Udinese

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Gilardino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Pisa Udinese di Serie A.

PAROLE – «Potevamo subito andare avanti con Meister. L’Udinese però ci ha messo in difficoltà ed è andata in gol – ha dichiarato il tecnico del Pisa -. Noi abbiamo avuto 6-7 situazioni per poter pareggiare ma ci è mancato qualcosa”. “Segnali importanti sono arrivati poi dal secondo tempo – ha aggiunto -. Nella ripresa ho liberato Tramoni da vincoli tattici, ma dobbiamo crescere e lavorare”. “L’Udinese è una squadra forte – ha continuato -. Non avevamo le distanze giuste e loro sono stati bravi. Dobbiamo trovare la forma fisica migliore, a Stens e ad altri ragazzi serve minutaggio e un livello di allenamento alto durante la settimana».