Pisacane: «A Cagliari non c’era più posto ma posso solo ringraziare»

Fabio Pisacane parla della sua esperienza al Cagliari: ecco le sue parole sulle motivazioni dell’addio e sui momenti in Sardegna

Fabio Pisacane, ai microfoni di Radiolina, parla della sua esperienza al Cagliari dopo la cessione al Lecce.

IL PERCHÉ DELLA PARTENZA – «Pisacane è andato via dal Cagliari perché per Pisacane non c’era più posto. Non ho mai fatto polemica e ho preso questa decisione di comune accordo con il Presidente».

I MOMENTI MIGLIORI CON IL CAGLIARI – «Le mie foto importanti con il Cagliari sono Sampdoria-Cagliari, la prima da centrale difensivo e non più da terzino. La seconda Fiorentina-Cagliari, con Diego Lopez in panchina e la salvezza raggiunta. La terza Cagliari-Fiorentina, con il gol che ho fatto e dedicato ad Astori».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU CAGLIARINEWS24