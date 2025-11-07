Pisacane carica il Cagliari: «Con il Como vogliamo onorare Gigi Riva e raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Pisacane: «Contro il Como vogliamo onorare Gigi Riva e fare un passo avanti»

Alla vigilia della sfida dell’undicesima giornata di Serie A 2025-2026 contro il Como di Cesc Fabregas, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. L’ex difensore rossoblù ha analizzato la partita, il momento della squadra e alcuni singoli protagonisti, mostrando la solita passione e determinazione che lo contraddistinguono.

Il ricordo di Gigi Riva

Pisacane ha voluto aprire il suo intervento con un pensiero speciale per Gigi Riva, simbolo eterno del Cagliari e del calcio italiano:

«Un pensiero per Gigi Riva, che con i suoi valori ci ha insegnato cosa significhi davvero questo mestiere. Non è un giorno normale per noi, vogliamo omaggiarlo nella gara contro il Como: è stato un campione e un esempio per tutti».

Le difficoltà e la voglia di riscatto

L’allenatore del Cagliari ha poi analizzato il momento della sua squadra:

«Ogni partita è difficile, e stiamo raccogliendo meno di quanto meritiamo. Non voglio parlare di episodi o infortuni: dobbiamo fare di più. Con il recupero di giocatori come Mina, Luperto e Gaetano abbiamo visto un Cagliari diverso, ma non siamo soddisfatti se non arrivano i punti».

Pisacane ha confermato l’intenzione di proseguire con il modulo 4-3-2-1, affidandosi in gran parte agli uomini visti contro la Lazio.

L’analisi sul Como e il confronto con Fabregas

Sull’avversario, Pisacane ha mostrato grande rispetto:

«Il Como ha un gioco collaudato, con poco sviluppo verticale ma grande qualità nel possesso. Fabregas lo conosco bene dai master UEFA: sono felice di riabbracciarlo. Sarà una sfida interessante tra due squadre che vogliono proporre calcio».

Crescita del centrocampo e singoli in evidenza

Parlando dei suoi uomini, Pisacane ha sottolineato i progressi del reparto mediano, ma anche la necessità di migliorare:

«A Roma abbiamo gestito bene il pallone ma male le transizioni. Dobbiamo essere più concreti. Deiola tornerà dopo la sosta, mentre Prati deve imparare a correre meno rischi: è un ragazzo di prospettiva».

L’allenatore ha poi elogiato Caprile per la convocazione in Nazionale, ricordando la sua serietà e la leadership nello spogliatoio, e ha speso parole di fiducia per Cavuoti e Radunovic, entrambi in crescita.

La necessità di una punta di riferimento

Infine, Pisacane ha parlato dell’attacco:

«Questa squadra ha bisogno di un centravanti di peso, come Borrelli, Pavoletti o Kilicsoy. Domani sicuramente partiremo con una punta vera».

Con la consueta grinta, Fabio Pisacane ha chiuso la conferenza con un messaggio chiaro: «Vogliamo reagire e dimostrare di essere un gruppo che non molla mai».

