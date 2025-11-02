Pisacane sicuro: «Al Cagliari chiedo questo contro la Lazio per risollevarci! Il nostro obiettivo sarà...» - Calcio News 24

Pisacane: «Affrontare la Lazio con determinazione, vogliamo fare punti»

In vista della gara contro la Lazio, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa per analizzare la situazione della sua squadra e preparare al meglio la sfida. Il tecnico rossoblù ha parlato delle condizioni fisiche del gruppo, degli infortuni e della preparazione tattica per la partita in programma allo Stadio Olimpico.

La condizione della squadra

Pisacane ha iniziato la conferenza con un bilancio sulla condizione fisica e mentale dei suoi giocatori: «La squadra sta bene, è unita e consapevole di non aver giocato al meglio contro il Sassuolo. Mi dispiace per aver deluso i tifosi, ma da domani lavoreremo per correggere gli errori fatti. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, dobbiamo restare concentrati, soprattutto all’inizio di questa stagione».

Gli infortuni

Il tecnico ha poi aggiornato sulla situazione degli infortunati. «Mina è a pieno regime e, se non ci saranno intoppi, sarà disponibile per la partita contro la Lazio. Ciocci, invece, non partirà con noi, ha subito una distorsione alla caviglia stamattina. Sarno sarà il terzo portiere», ha spiegato Pisacane. Riguardo alla Lazio, il mister ha aggiunto: «Affrontiamo una squadra di grande valore, con un tecnico preparato e calciatori forti. Abbiamo preparato la partita per cercare di mettere in difficoltà la Lazio e portare a casa punti».

L’assenza di Luperto

Una delle preoccupazioni di Pisacane riguarda l’assenza di Luperto, fondamentale nella scorsa stagione per la salvezza del Cagliari. «Luperto è un giocatore importante, lo sappiamo tutti. Quest’anno ha avuto qualche difficoltà, e ci sono stati momenti in cui non era al meglio, ma bisogna fare delle scelte. Adesso senza Luperto e Mina, facciamo fatica, ma cerchiamo di fare il meglio con quel che abbiamo», ha dichiarato il tecnico.

L’analisi della Lazio

Pisacane ha poi parlato della Lazio, avversario impegnativo: «Nonostante le assenze che la Lazio sta affrontando, è una squadra che vorrà sicuramente fare bene davanti al suo pubblico. Il campionato è difficile e mi aspetto che la squadra lotti fino alla fine, non vogliamo essere una vittima sacrificale. Abbiamo bisogno di mettere in campo la stessa determinazione mostrata nelle prime partite».

Il ruolo di Felici e il modulo

Il tecnico ha anche discusso delle scelte tattiche, in particolare sull’impiego di Felici. «Felici può giocare dal primo minuto, specialmente in casa. In questo momento, però, è più utile come subentrante. Contro il Sassuolo ha dato un buon contributo, merita sicuramente di partire titolare, come è successo contro il Bologna». Per quanto riguarda il modulo, Pisacane ha ribadito la sua preferenza per la difesa a quattro: «Questo è il sistema che prediligo, ma mi piace anche costruire con la difesa a tre, portando un terzino e un centrocampista sulla linea avversaria. La squadra è nata per giocare con la difesa a quattro, ma toccherà a me mettere i ragazzi nelle condizioni migliori».

Altri temi: Gol subiti e gestione della squadra

Pisacane ha concluso parlando della necessità di migliorare la solidità difensiva. «Abbiamo subito troppi gol, specialmente da situazioni da palla inattiva. Dobbiamo evitare questi errori, dispiace averli commessi, anche se la squadra in generale sta lavorando bene. Recuperando gli infortunati, mi auguro che possiamo tornare a essere solidi come nelle prime partite».

Il Cagliari si prepara a una sfida difficile contro la Lazio, ma con la determinazione di far bene e portare a casa punti importanti. Pisacane è pronto a fare affidamento sulla grinta e la volontà della sua squadra per affrontare il difficile compito.

