Pisacane dopo Cremonese Cagliari: «A Nicola voglio bene, un onore affrontarlo. Trepy? Sottolineiamo il lavoro del settore giovanile»

Intervistato da DAZN dopo Cremonese Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato così dopo il pareggio per 2-2.

NICOLA – «Gli voglio bene. L’ho avuto come compagno di squadra, nonchè come allenatore. Sapevo che oggi avrei dovuto combattere, le sue squadre non mollano mai. Mi fanno piacere le sue parole, per me è stato un onore affrontarlo. Sono lieto che la mia squadra ha avuto questo atteggiamento e perdere negli ultimi secondi non avrebbe reso giustizia a questo gruppo».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Contrasti molli, punto. Una volta che abbiamo trovato la quadra abbiamo fatto meglio. Kilicsoy aveva preso una botta e l’ho dovuto gestire. Idem Esposito, non stava bene. Volevamo fare il nostro calcio, all’inizio non ci siamo riusciti».

PUNTI IN RIMONTA – «È una base sulla quale partire. Ogni partita ha la sua storia. Nel girone di ritorno vorrei mantenere la caratteristica di non mollare mai».

TREPY – «È un ragazzo che conosco bene, ma vorrei sottolineare il lavoro di tutto il settore giovanile. Yael è un ragazzo che ha talento, ma soprattutto ha dei valori. Oggi c’erano pure Obert, Luvumbo, ragazzi che sono cresciuti con noi, così come Cavuoti e Liteta. È un lavoro dove si incontrano difficoltà, ma è piacevole affrontarle».