Pisacane pre Udinese Cagliari: «Una gara difficile dove dobbiamo riscattarci. Sugli infortuni...» - Calcio News 24

Pisacane presenta Udinese-Cagliari: “Partita difficile ma il Cagliari lotterà fino alla fine”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato oggi in conferenza stampa dall’Unipol Domus alla vigilia della sfida contro l’Udinese, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il tecnico ha analizzato la gara, soffermandosi su infortuni, tattica e le difficoltà della squadra.

L’infortunio di Belotti e la sconfitta contro l’Inter

Pisacane ha esordito commentando la sconfitta con l’Inter e l’infortunio di Andrea Belotti, un duro colpo per la squadra: «L’infortunio di Andrea ci ha complicato la situazione dopo la partita con l’Inter. Abbiamo perso un guerriero, un giocatore fondamentale, ma queste sono le difficoltà dello sport. Il Cagliari però non si fermerà, andremo avanti con determinazione».

L’avversario: Udinese di Runjaic

Riguardo all’Udinese, Pisacane ha sottolineato il valore dell’avversario: «L’Udinese è una squadra con principi chiari e una forte identità. Kosta Runjaic ama una difesa alta e aggressiva, giocano con il 3-5-2, un sistema ben collaudato. Sarà una partita impegnativa in casa loro, davanti ai propri tifosi, ma cercheremo di metterli in difficoltà, come tutti hanno punti deboli».

Problemi in infermeria e le scelte per la partita

Il tecnico ha aggiornato sulla situazione degli infortunati: «Abbiamo un bollettino corposo. Oltre ai soliti Radunovic, Pintus e Zappa, si sono aggiunti Gaetano, Rog, Rodriguez e Mina, che ha subito una contusione al ginocchio. Valuteremo all’ultimo momento la sua presenza. Buone notizie invece da Luvumbo, che è arruolabile e potrebbe partire titolare».

La mentalità e la tattica per la sfida

Pisacane ha parlato della mentalità con cui la squadra affronterà la partita: «Nulla ci scalfisce. Dalla mia esperienza personale so che ci sono due strade: o ti abbatti o ti rialzi. Io voglio che la squadra si rialzi, trasformando ogni caduta in un’opportunità. La partita con l’Udinese sarà un banco di prova importante».

Sulla tattica: «Vogliamo vincere il più possibile, ma dobbiamo essere intelligenti. L’Udinese è fisica, soprattutto dalla cintola in su, perciò dovremo stare attenti. In certi momenti della gara dovremo coprire bene il campo e lottare su ogni duello».

Sostituire Belotti? Diverse opzioni per Pisacane

Infine, Pisacane ha commentato le soluzioni per sostituire Belotti: «Non mi arrangio, ma abbiamo diverse alternative. Luvumbo può giocare anche da falso nueve, così come Esposito, Folorunsho o Kilicsoy. Anche Borrelli ha la tecnica per quel ruolo. La scelta sarà tattica e legata all’avversario».

Sul mercato di gennaio, il tecnico ha preferito non sbilanciarsi: «Non penso al mercato ora, è presto e bisogna rispettare Andrea. Il mio compito è preparare la partita con l’Udinese».