Pisacane alla vigilia di Cagliari Juve: «La sconfitta col Genoa è stata severa ma ho visto le classiche facce…Contro la Juventus sto pensando a questa cosa»

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Le sue parole.

GENOA E INFERMERIA – «Quando si perde non è mai bello, ci sono cose da rivedere, l’abbiamo fatto. Ad essere onesti ci è andata bene, abbiamo avuto leggerezze negli ultimi due gol, cose che non saprei come allenare: sono situazioni di campo. Sono errori di squadra come il non accorciare su Frendrup, eravamo piazzati male nel caso del terzo gol. Mina sta cercando di riprendere la sua forma migliore, a volte si rischia di metterlo in campo perché ha bisogno di giocare. Le scelte si fanno in base all’avversario, può giocare dal primo minuto contro la Juventus».

REAZIONE DEI GIOCATORI E CENTESIMA CONTRO LA JUVENTUS – «Non fa piacere perdere, dopo una sconfitta non siamo mai felici, ho visto le classiche facce. La sconfitta è stata severa e l’amarezza per questo era maggiore, ma per fortuna il campionato non finisce a gennaio. Ci servirà da lezione, come dicevo avremmo avuto degli inciampi ma dobbiamo alzare il livello. Non penso alla Juve ma alla mia squadra, i miei giocatori sono i migliori, non penso a quelli di Spalletti».

GARA DELL’ANDATA – «C’erano difficoltà che ci saranno anche domani, non facciamo paragoni con il passato. Sto pensando a come limitare la Juve, possiamo creargli dei problemi. Sono una squadra più quadrata, lo dicono i numeri, e sono più in fiducia».

ROG – «Colgo l’occasione per salutarlo, ragazzo dalle doti umane e tecniche incredibili! Quando è arrivato per noi era un lusso, aveva un grande strappo; i problemi hanno condizionato la sua carriera. Sono fortunato ad averlo come compagno e giocatori».

LUVUMBO – «E’ arrivato dalla Coppa d’Africa, gioca competizioni internazionali ed è legatissimo alla maglia. Non deve leggere le critiche, lasciano il tempo che trovano. Gli ho detto poche cose ma giuste. Quando c’è la possibilit».

TREPY – «Lo conosco bene, può svariare e partendo da destro attaccare la porta. Ha abilità importanti, ma ne deve mangiare ancora di erba. Giochiamo una grossa parte della sua crescita, dobbiamo lasciarlo crescere».

CALCIOMERCATO – «Siamo stati falcidiati a centrocampo dagli infortuni, con la società c’è un confronto quotidiano. Non facciamo la cose casualmente ma ci ragioniamo e non vogliamo stravolgere il reparto».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI PISACANE