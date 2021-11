Piscedda: «Lucca? Prematuro parlare di campione. Su Zaniolo...»

Massimo Piscedda ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews24. Le sue dichiarazioni

Massimo Piscedda è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24.com per analizzare il momento dei biancocelesti, con un focus sui singoli, ma non solo. Anche diversi spunti in ottica futuro per l’ex difensore, attualmente osservatore per le nazionali giovanili in FIGC.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

IL FUTURO DI LUCCA – «Un giocatore che sta facendo i suoi passaggi per arrivare nella massima serie. È un buon giocatore, protagonista in Serie B e Under-21, ha tutte le carte in regola per diventare un calciatore di Serie A. Ma è prematuro parlare di campione del futuro, non va responsabilizzato eccessivamente»

TALENTI DEL FUTURO – «Ce ne sono tanti, io mi occupo dell’Under-21. Uno potrebbe essere appunto Lucca, ma anche Colombo l’attaccante della Spal che è un 2002. L’importante è non responsabilizzarli più di tanto»

ZANIOLO – «Giocatore sfortunato, soffrire due infortuni così gravi incide anche a livello mentale. Ha saltato l’Europeo e ha sofferto, entri in crisi con te stesso e subentra la paura, speriamo di ritrovare lo Zaniolo che conoscevamo»