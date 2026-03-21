Pizarro crede nella Roma: «Sorpreso dall’eliminazione ma può arrivare quarta! Gasperini grandissimo allenatore che va tenuto stretto»

Pizarro, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento che stanno attraversando i giallorossi. Le sue parole

Intervistato da Il Tempo, David Pizarro ha offerto questa panoramica sul momento vissuto dalla Roma. Cosa ha detto l’ex centrocampista giallorosso.

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SORPRESO DALL’ELIMINAZIONE IN EUROPA LEAGUE – «È stata inaspettata, ero molto fiducioso sul fatto che potesse andare diversamente. La Roma ha trovato un Bologna che non ci aspettavamo, anche perché in campionato sta dimostrando altro. Dispiace perché i tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori d’Italia».

USCIRE DAL MOMENTO DELICATO – «È difficile perché in venti giorni sono accadute tante situazioni inaspettate. Adesso bisogna riposare, dare la possibilità ai giocatori di non pensarci troppo. Basta una vittoria e ti rimetti in gioco subito».

QUARTO POSTO – «La Roma può assolutamente arrivare quarta e qualificarsi in Champions League. Se la deve giocare fino alla fine. La zona Champions è ancora alla portata, basta una vittoria e si rimette in gioco tutto».

GIOCARE UNA VOLTA A SETTIMANA – «A volte le situazioni mentali sono più importanti del fisico. Sicuramente il fatto di non aver chiuso la partita con la Juventus conta, magari è solo una coincidenza. Nel calcio quando non chiudi le partite, poi ti ritrovi a leccare le ferite».

GASPERINI – «La Roma ha un grandissimo allenatore e se lo deve tenere stretto. Lo ha dimostrato in passato e anche in questa stagione. È il suo primo anno e anche lui deve conoscere la piazza di Roma, completamente diversa da quella di Bergamo. Io mi auguro sempre il massimo bene per la Roma. Ci sarà da parlare questa estate perché l’allenatore ha già dimostrato di saper fare un grande lavoro con quello che ha a disposizione. La sua esperienza è importantissima, lo sarà anche in questa settimana complicata».