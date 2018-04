Pjaca, la Juve sceglie: cessione o conferma? Le ultime

La Juventus deve decidere il futuro di Marko Pjaca. Il calciatore ora in prestito allo Schalke tornerà a giugno: le ultimissime

Marko Pjaca, esterno d’attacco classe 1995 di proprietà della Juventus, è stato ceduto in prestito allo Schalke 04. Il giocatore si sta ben comportando ma dopo un ottimo inizio ha avuto una leggera frenata. Il croato è sceso in campo 9 volte in questa stagione e non ha mai disputato una partita per intero. Il calciatore di proprietà bianconera ha segnato 2 gol e ha giocato diverse gare da titolare ma, tra alti e bassi, alcune volte è rimasto a guardare dalla panchina.

Secondo Tuttosport, la Juventus si interroga sul futuro del giocatore croato. I bianconeri credono molto in Marko Pjaca ma in estate le cose potrebbero cambiare: il giocatore sarà una risorsa per la squadra o una risorsa per il mercato? Al momento prevale la prima ipotesi: il giocatore rientrerà dal prestito e proverà a ritagliarsi uno spazio importante nella Juventus. Attenzione però al Mondiale che potrebbe accendere le sirene di mercato. Se la Juve dovesse ricevere un’ottima offerta e dovesse acquistare un altro esterno d’attacco, allora potrebbe lasciar andare il talento croato verso altri lidi. La situazione dunque è in evoluzione.