Pjaca, non solo Serie A: ecco i club in fila dalla Juventus

La situazione di Pjaca è in rapida evoluzione, la Fiorentina tentenna e le concorrenti ci provano: rimarrà in Italia ?

Che farà Marko Pjaca? Verrà coinvolto in uno scambio con la Lazio per abbassare il costo del cartellino di Milinkovic-Savic? Rimarrà alla Juventus? Proseguirà in Serie A? O all’estero? Tanti, troppi, gli interrogativi ancora non risolti inerenti alla situazione di Marko Pjaca. L’attaccante croato, prelevato dalla Dinamo Zagabria nell’estate 2016, è in uscita dai bianconeri nella corrente sessione di calciomercato e diverse squadre si son mosse per il futuro. Nulla di tutto ciò però ha portato a risultati concreti.

Fino a pochi giorni fa era la Fiorentina la squadra considerata la più quotata per il futuro di Pjaca. Il tentennamento dei viola, che non hanno affondato il colpo nonostante l’ampio divario dalle concorrenti, ha portato così l’arrivo dei club stranieri, pronti a fiutare l’affare e a condurlo in porto. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, oltre alle piste nostrane come Fiorentina, Samp, Genoa o Udinese, anche dall’estero si muovono in massa per Pjaca. Interessi sono arrivati dal Monaco in Francia, dal Siviglia in Spagna e dal Leicester ed Everton come formazioni di Premier League. La Juventus spinge per una cessione a titolo definitivo o quantomeno un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.