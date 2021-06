Pjanic: «A luglio tornerò al Barcellona poi vedremo quel che accadrà»

Miralem Pjanic, accostato spesso alla Juve nelle ultime settimane, ha parlato del suo futuro: le parole del bosniaco

Alla TV federale bosniaca, Miralem Pjanic ha parlato del suo futuro. Il centrocampista è stato più volte accostato alla Juve.

«Per il momento non ho nulla di nuovo, anche perché è difficile parlarne adesso. Mi godo le vacanze con la mia famiglia e questo è tutto ciò a cui penso in questo periodo dell’anno. A luglio iniziano gli allenamenti per la nuova stagione, poi mi unirò alla squadra. Scopriremo solo in seguito cosa accadrà».