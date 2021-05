Pjanic ha deciso il suo futuro. Le ultime sul centrocampista del Barcellona

Pjanic ha deciso il suo futuro. Le ultime notizie legate al centrocampista del Barcellona, accostato anche alla Juventus

Il nome di Miralem Pjanic è tornato a rimbalzare con insistenza nei radar della Juventus, con il bosniaco che ritroverebbe volentieri Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il centrocampista non resterà a Barcellona se il tecnico Koeman dovesse essere confermato.

Pjanic ha sempre rispettato le scelte dell’allenatore, non alzando mai la voce nonostante non abbia vissuto un’annata semplice. Tuttavia non si sente trattato nel modo giusto, per cui chiederà di essere ceduto se Koeman dovesse restare alla guida del club blaugrana.