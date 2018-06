Pjanic, il Barça fa sul serio: offerti 50 milioni più due contropartite

Il Barcellona fa sul serio per Miralem Pjanic e avrebbe messo sul piatto i cartellini di Digne e André Gomes più conguaglio

La Juventus sta per accogliere Joao Cancelo ma potrebbe salutare Miralem Pjanic. Il centrocampista bianconero è finito nella rete del Barcellona che sogna il grande colpo. Andres Iniesta lascerà i blaugrana e il club catalano lavora per l’acquisto di un nuovo centrocampista con i soldi del mancato colpo Griezmann. I catalani avevano pronti i 100 milioni della clausola rescissoria ma Le Petit Diablo ha rinnovato con l’Atletico Madrid, ha detto di no al Barça e ha scombussolato i piani della società blaugrana. Con i soldi di Griezmann però potrebbero arrivare nuovi colpi.

Miralem Pjanic è uno dei papabili. Il centrocampista bosniaco acquistato dalla Juve due anni fa per 30 milioni di euro ha quasi triplicato il suo valore. La Juve non vorrebbe cederlo ma se dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni potrebbe iniziare una trattativa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Barcellona fa sul serio e avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro più i cartellini di Lucas Digne, che potrebbe rimpiazzare Alex Sandro in caso di partenza, e André Gomes, centrocampista accostato da tempo a Madama e in uscita dal Barça. Dalla Juve però continuano ad arrivare smentite sull’esistenza della trattativa. Mire non ha mai manifestato il desiderio di andarsene e la politica juventina è sempre la stessa: non viene trattenuto solo chi chiede di andare via.