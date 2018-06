Tutto fatto per l’arrivo di Joao Cancelo alla Juventus. Accordo raggiunto con il Valencia, mercoledì l’arrivo a Torino per le visite mediche

Joao Cancelo può essere considerato un nuovo giocatore della Juventus. Ormai raggiunto l’accordo tra il club bianconero e il Valencia sulla base di 40 milioni di euro (38 milioni di euro più altri 2 di bonus). Le parti avevano già trovato l’intesa sulla valutazione del terzino destro ma dovevano trovare l’accordo sul pagamento a rate. La Juve, secondo La Gazzetta dello Sport, verserà 40 milioni di euro in tre rate con una prima maxi-rata da 15-17 milioni di euro da versare a trasferimento avvenuto.

Il giocatore tornerà in Italia già nella giornata di mercoledì per sostenere le visite mediche e per iniziare la sua nuova avventura alla Juventus. Dopo un anno all’Inter, Joao Cancelo ha scelto di proseguire la sua esperienza nel campionato italiano. In maglia nerazzurra ha fatto vedere grandi cose: è una sorta di regista laterale, con un piede importante, ottimo soprattutto in fase di spinta ma grazie al lavoro di Luciano Spalletti è migliorato tanto anche in fase di copertura. Il portoghese, classe ’94, sarà il sesto colpo della campagna acquisti estiva della Juventus dopo Caldara, Spinazzola, Perin, Favilli ed Emre Can. Cancelo diventerà il secondo difensore più costoso della storia della Juventus dopo Thuram, costato 41,5 milioni di euro.