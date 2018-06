Calciomercato Inter, Aleix Vidal per sostituire Joao Cancelo

L’Inter ha messo nel mirino l’esterno difensivo del Barcellona, Aleix Vidal che potrebbe sostituire Joao Cancelo

L’Inter si sta dimostrando una delle società più attive in questa finestra di calciomercato: l’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva su più fronti, soprattutto a seguito della qualificazione in Champions League che mancava da diversi anni. Dopo il colpaccio di Radja Nainggolan e gli acquisti di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, sembrerebbe che la società nerazzurra stia intavolando un’altra grande trattiva. Un’indiscrezione de Il Giorno, difatti, riporta che Piero Ausilio e il suo staff avrebbero messo nel proprio mirino l’esterno difensivo del Barcellona Aleix Vidal.

Lo spagnolo potrebbe arrivare per colmare il vuoto lasciato da Joao Cancelo, arrivato oggi alla Juventus. Il giocatore, classe 1989, ha un ingaggio da 2,5 milioni di euro che non sembrerebbe un ostacolo per l’Inter. Adesso i nerazzurri dovranno iniziare la trattativa e battere la concorrenza di diversi club come il Napoli che già avevano messo gli occhi su Vidal.