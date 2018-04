Pjanic scagiona Orsato: «Io espulso? No, il primo giallo non c’era»

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato al termine della sfida con l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Pjanic andava espulso? Il centrocampista della Juve, dopo il primo cartellino giallo, ha commesso due falli al limite scatenando le proteste del pubblico di San Siro e dei giocatori nerazzurri che chiedevano il secondo cartellino per il bosniaco ma Orsato ha graziato lo juventino in entrambe le occasioni, specie sul secondo intervento su Rafinha. Il centrocampista della Juve ha parlato a Sky al termine della sfida e ha detto la sua sui due falli commessi: «Credo che Orsato non mi abbia ammonito perché la prima ammonizione non c’era. Il fallo su Rafinha c’era ma io non l’ho visto e l’ho colpito e sono andato subito a scusarmi ma l’arbitro non mi ha ammonito perché la prima ammonizione era leggerina».

Prosegue il centrocampista parlando della gara: «Abbiamo gestito male la ripresa, buttando via troppi palloni, ma è stata davvero una gara incredibile. Siamo la squadra più forte ma dobbiamo dimostrarlo in campo in ogni gara. Quella contro l’Inter è stata una vittoria importantissima: vincere così fa male agli avversari e rende la vittoria ancor più bella. L’Inter ha fatto una grande partita ma noi abbiamo dimostrato che vogliamo questo Scudetto. Stanchezza? Un po’ di stanchezza c’è, è normale ma daremo tutto per vincere tutte le partite e per vincere il campionato».