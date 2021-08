Pjanic Juventus: trattativa in salita. I bianconeri hanno già il sostituto

Miralem Pjanic alla Juventus? L’opportunità sembra sfumare per il bosniaco: affollamento a centrocampo

Il ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus sembra ormai sfumare. Manuel Locatelli sta concludendo l’iter per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus aggiungendosi ad un centrocampo folto.

Come riporta il Corriere dello Sport, sembra non esserci spazio per il bosniaco: in mediana, oltre a Locatelli, figurano Arthur, Bentancur, McKennie, Rabiot, Bernardeschi e Aaron Ramsey. Il gallese sarebbe l’indiziato numero uno a far posto a Pjanic ma al momento non ci sono offerte per lui.