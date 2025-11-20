Hanno Detto
Playoff Mondiale, parla Ledley ex giocatore del Galles: «L’Italia in finale? Non è più la stessa squadra di anni fa. Al Millennium Stadium può succedere di tutto»
Playoff Mondiale, parla Joe Ledley ex centrocampista della Nazionale del Galles: «L’Italia in finale? Non è più la stessa squadra di anni fa»
Joe Ledley commenta il sorteggio dei playoff Mondiali. L’ex centrocampista della Nazionale gallese, oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC in merito al sorteggio dei playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale. Ecco le sue parole:
PAROLE – «Bosnia? Squadra con il punteggio più alto contro cui avremmo potuto giocare. Andando in finale giocare in casa sarebbe un grande vantaggio, che si tratti dell’Irlanda del Nord oppure dell’Italia.
L’Italia non è più la stessa squadra di prima, ha perso 4-1 contro la Norvegia. Due sfide in casa, non ci possiamo lamentare, non avremmo potuto chiedere di più. Al Millennium Stadium può succedere davvero di tutto».
