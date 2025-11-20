Playoff Mondiale, Materazzi svela: «Abbiamo persone pronte alla guida della Nazionale come Buffon e Gattuso. Se fossi ancora un giocatore...»

Playoff Mondiale: Materazzi, ex Inter e protagonista del trionfo del 2006, ha espresso il suo parere sul sorteggio

Il sorteggio dei playoff ha delineato la strada degli Azzurri: la squadra di Gennaro Gattuso affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale di marzo, con il vantaggio di giocare in casa. In caso di successo, la qualificazione si deciderà in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina, un ostacolo certamente più insidioso.

Materazzi ambasciatore e voce di esperienza Presente a Zurigo come ambasciatore, Marco Materazzi – campione del mondo 2006 e simbolo dell’Inter – ha commentato il sorteggio ai microfoni di Sky Sport. L’ex difensore ha raccontato come, da calciatore, amasse le sfide lontano da casa, trovando energia e motivazione nell’affrontare un pubblico ostile. Ha poi espresso grande fiducia nel gruppo azzurro, sottolineando la solidità della guida tecnica di Gattuso e l’esperienza di Gigi Buffon come capo delegazione: due figure abituate a gestire la pressione dei momenti decisivi.

PAROLE – «Se fossi ancora un giocatore dove preferirei giocare? Sempre in trasferta, mi piaceva da morire perché mi sono sempre sentito più forte ad avere tutti contro. Abbiamo persone pronte alla guida della Nazionale, Buffon, Gattuso. Se soffrono la pressione? Non penso, penso sappiano cosa vuol dire giocare sotto pressione»

LEGGI ANCHE – Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati

