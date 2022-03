Playoff Mondiali, richiesta dell’Algeria: rigiocare lo spareggio con il Camerun

Playoff Mondiali, l’Algeria chiede alla FIFA di rigiocare lo spareggio perso contro il Camerun. Ecco le motivazioni

La Federazione algerina ha annunciato di aver fatto un appello alla FIFA per chiedere di rigiocare il playoff perso contro il Camerun per l’accesso ai Mondiali in Qatar che si giocheranno alla fine del 2022.

Il motivo? L’arbitraggio della gara di ritorno, considerato oltraggioso da parte di Bakary Gassama, che avrebbe favorito in ogni modo la compagine camerunense. L’Algeria ha inoltre annunciato di essere determinata a far luce sulla questione ed è determinata ad attivare tutti i mezzi legalmente autorizzati per ristabilire i propri diritti e a rigiocare la partita a condizioni che garantiscano l’integrità e l’imparzialità dell’arbitrato.