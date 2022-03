Playoff Mondiali, Gravina: «Ci siamo complicati la vita da soli, ma ho fiducia in Mancini»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato in vista dei playoff Mondiali della Nazionale

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato anche dei playoff Mondiali in cui sarà impegnata la Nazionale a fine marzo.

PLAYOFF MONDIALI – «La posta in palio è altissima e sappiamo che il percorso è ricco di insidie. Purtroppo ci siamo complicati la vita da soli. Però ho fiducia. Non posso pensare che la Nazionale capace di arrivare sul tetto d’Europa abbia smarrito il senso dell’essere squadra. Mancini, con il nostro aiuto, sarà bravo a centrare un’altra impresa. Chiedo entusiasmo e positività. Così ci vedremo tutti in Qatar».

