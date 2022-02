ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Playoff Mondiali, la Polonia non ci sta: «Non giocheremo contro la Russia. Basta con le parole, questa è l’unica decisione giusta»

Il presidente della Federazione calcistica polacca Cezary Kulesza si è espresso nettamente sui playoff per i Mondiali, in programma a fine marzo.

Congiuntamente con le altre nazionali coinvolte (Svezia e Repubblica Ceca), la Polonia presenterà una mozione alla FIFA, con l’obiettivo di eliminare la Russia dalla fase di spareggio a causa dell’invasione dell’Ucraina.

LE PAROLE – «Basta con le parole, è ora di agire! A seguito dell’escalation dell’aggressione della Federazione Russa verso l’Ucraina, la nazionale della Polonia non intende giocare gli spareggi con la Russia. Questa è l’unica decisione giusta. Siamo in trattative con le federazioni della Svezia e della Repubblica ceca per presentare la posizione comune alla FIFA».