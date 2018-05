Playout e playoff Primavera 2017/2018: programma e tabellone completo. Chi vincerà il titolo dei giovani? Chi salirà dalla Primavera 2? Uno sguardo al calendario

Si sta per chiudere la stagione regolare per il campionato Primavera, ma sia Primavera 1 che Primavera 2 stanno pensando ai playout e ai playoff. Dopo la riforma del campionato – e in vista dell’inserimento delle squadre B – è cambiata l’assegnazione dello Scudetto ed è stato modificato anche il meccanismo delle retrocessioni. Se gli anni passati lo Scudetto se lo giocavano le migliori squadre dei tre (o quattro, in precedenza) gironi di tutta Italia, adesso la “poule” è diversa.

Per quanto concerne il titolo, ecco come funziona. C’è una fase di pre-qualificazione alla final four. La terza, la quarta, la quinta e la sesta in campionato disputano una sorta di playoff con gare di andata e ritorno. La sesta gioca contro la terza, la quinta gioca contro la quarta. La prima e la seconda in campionato accedono già alla final four, mentre gli altri due posti arrivano dal suddetto playoff. Alle semifinali, in gara secca, è già ammessa l’Atalanta e a lei su unirà una tra Inter, Fiorentina e Roma, mentre le altre si giocheranno la fase di pre-qualificazione. Le semifinali saranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Per quanto riguarda la retrocessione, il meccanismo è più semplice. Le ultime due (tra cui sicuramente la Lazio) vanno in Primavera 2. La terzultima e la quartultima si sfidano in una finale playout in gara di andata e ritorno (andata in casa della peggio qualificata) con tanto di supplementari e rigori. Chi perde, scende. Dalla Primavera 2 salgono le due migliori qualificate dei girone (Palermo e Novara), mentre le squadre dal secondo al quarto posto di ciascun gruppo si sfidano ai playoff. Prima una pre-qualificazione tre le terze e le quarte (Ascoli, Spezia, Bari e Cesena) e infine la semifinale con le seconde (Empoli e Cagliari) e la finale. Chi vince la finale, va in Primavera 1. Ecco il programma dei Playoff Primavera 2018:

Playoff Primavera 1 e final four

Playoff andata e ritorno

Sesta in campionato – Terza in campionato, data da determinare

Quinta in campionato – Quarta in campionato, data da determinare

Semifinali

Atalanta – vincente playoff, 5 giugno alle 20.45, Mapei Stadium

Seconda in campionato – vincente playoff, 6 giugno alle 20.45, Mapei Stadium

Finale

Vincente semifinale – vincente semifinale, 9 giugno alle 20.45, Mapei Stadium

Playout Primavera 1

Finale andata e ritorno

Quattordicesima in campionato – Tredicesima in campionato, data da detereminare

Playoff Primavera 2

Quarti in gara secca

Cesena-Bari, 12 maggio alle ore 14

Ascoli-Spezia, 13 maggio alle ore 15

Semifinale in gara secca

Empoli – Cesena/Bari, data da determinare

Cagliari – Ascoli/Spezia, data da determinare

Finale in gara secca

Vincente semifinale – Vincente semifinale, data da determinare