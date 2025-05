Playoff Serie B: il Catanzaro batte il Cesena, Shpendi sbaglia dal dischetto, decide Iemmello

Playoff Serie B: il Catanzaro si aggiudica la vittoria contro il Cesena e affronterà lo Spezia; decide Iemmello, Shpendi sbaglia dal dischetto

Si è chiusa con la vittoria del Catanzaro la prima sfida dei playoff di Serie B: 1-0 al Cesena e passaggio in semifinale, dove i calabresi affronteranno lo Spezia. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, il match si è acceso nella ripresa, con l’episodio chiave al 50’: rigore per gli ospiti, ma Shpendi si fa ipnotizzare da Pigliacelli, che tiene in vita i suoi con una parata decisiva.

Scampato il pericolo, il Catanzaro ha subito colpito: cross preciso di Pontisso e colpo di testa vincente di Iemmello, che firma la rete decisiva. Il Cesena ha provato a reagire, ma le occasioni create nel finale non sono bastate per riequilibrare la gara. Come un anno fa, i giallorossi raggiungono le semifinali e sognano ancora la promozione.