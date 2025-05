Playout Serie B, la mossa della Salernitana in vista della sentenza sta facendo il giro del web. L'indiscrezione - Calcio News 24

Playout Serie B, continua la battaglia della Salernitana dopo quello che è stato il caos tra Brescia, Sampdoria e il rush finale dell’annata

In attesa della sentenza di primo grado sul caso Brescia, prevista per giovedì 29 maggio, la Salernitana continua a far sentire la propria voce nella delicata questione legata ai play-out di Serie B. Il club campano, che potrebbe ritrovarsi a sfidare la Sampdoria nello spareggio salvezza, non ha ancora accettato l’esito del rinvio dello spareggio precedentemente previsto contro il Frosinone e ha deciso di portare avanti la propria battaglia legale.

Nella giornata di ieri, la società guidata dal presidente Danilo Iervolino ha ufficialmente depositato un nuovo ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni. Si tratta dell’ennesimo capitolo di una vicenda sempre più intricata, che continua a creare incertezza e tensione nell’ambiente calcistico cadetto. Il primo ricorso, già noto, verrà discusso in udienza il prossimo 10 giugno, ma la Salernitana ha scelto di presentare anche una seconda istanza a carattere cautelare.

Secondo quanto riportato da CalcioSalernitana, questa seconda richiesta è stata avanzata senza passare per l’ammissione o l’iscrizione formale ai campionati, con l’obiettivo di ottenere una decisione immediata sulla revoca della sospensione dei play-out contro il Frosinone. In pratica, il club granata vuole che venga ristabilito il diritto di disputare la doppia sfida contro i ciociari, come inizialmente previsto dal calendario, prima del rinvio disposto in attesa delle decisioni sulla situazione giudiziaria del Brescia.

La Salernitana, dunque, non intende arrendersi e continua a insistere affinché venga fatta chiarezza sulla propria posizione, chiedendo rispetto delle regole e delle tempistiche. Il clima resta teso e l’incertezza regna sovrana, in un finale di stagione che si sta rivelando complicato non solo sul piano sportivo, ma anche su quello legale.

I prossimi giorni saranno determinanti per capire quale sarà l’effettivo scenario dei play-out e se la Salernitana potrà vedere accolte le proprie richieste.