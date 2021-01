Pochettino chiama Sergio Ramos: «Al Psg si troverebbe bene. Su Mbappé…»

Mauricio Pochettino ha rilasciato una lunga intervista a Marca: queste le parole del tecnico del Paris Saint Germain

PSG – «Qui interessa solo vincere. Anche quando giocavo qui era così. Questo è l’obiettivo, non possiamo pensare solo a fare bene in Champions, stiamo parlando di vincerla».

MBAPPE – «Chi è che non lo ama Kylian. Su di lui ci sono molte voci, ma penso rimarrà al PSG per molti anni. È vero che deve prendere una decisione sul suo futuro, ma lui qui mi sembra felice e coinvolto nel nostro progetto».

SERGIO RAMOS – «Il PSG da sempre guarda alle opportunità di lavoro per migliorarsi. Qui Ramos trovrebbe un grande club con l’ossessione di vincere. Il PSG è uno dei club più importanti al mondo».

MESSI – «Rispetto i giocatori che appartengono ad altre squadre, perché possono arrabbiarsi e capisco perché. Capiamo che nel mondo del calcio non ci siano santi, nessuno si può lamentare che ogni club fa del suo meglio per migliorare la propria squadra. Ma questo non nasconde un messaggio nascosto da parte nostra. Non possiamo essere più papisti del Papa. Qualunque cosa dica sarà fraintesa e adoro quello che ho. I grandi calciatori si adattano a qualsiasi campionato e squadra»