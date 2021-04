Pochettino e il suo pazzo PSG: «Bravo e fortunato. Un gruppo speciale» – VIDEO

Mauricio Pochettino ha commentato la vittoria del suo PSG in casa del Bayern Monaco

«Siamo stati bravi viste le circostanze che stiamo vivendo nel calcio di oggi con situazioni nuove ogni giorno. Dobbiamo adattarci a circostanze sempre diverse, quindi complimenti a questi ragazzi. Sta nascendo qualcosa di bello. Non solo i nostri, ma tutti i giocatori professionisti di ogni squadra si trovano immersi in questa vita decisamente pazza. Credo che abbiamo mostrato talento e anche un pizzico di fortuna contro la squadra più forte d’Europa».