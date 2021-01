Paul Pogba difende Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole sui social del centrocampista del Manchester United relative alla lita tra Ibrahimovic e Romelu Lukakiu nella gara di Coppa Italia tra Inter e Milan. Una difesa alle accuse di razzismo per il centravanti svedese.

«Zlatan … razzista? Mi ama troppo, quindi è l’ultima persona a cui potrei pensare come razzista! Dai, non scherzare con lui».

Zlatan… racist? 🤨 He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one! 🤣

— Paul Pogba (@paulpogba) January 27, 2021