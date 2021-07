Pogba PSG: accordo vicino. La strategia di Raiola

Raiola cerca l’accordo col PSG per mettere pressione al Manchester United. La mossa del procuratore di Pogba

Pogba e il Manchester United si allontanano sempre di più a causa della concorrenza sempre più agguerrita e insistente del Paris Saint-Germain.

Come riferisce il Daily Mail, infatti, il potente procuratore del centrocampista francese Mino Raiola sarebbe al lavoro per definire l’accordo contrattuale tra il calciatore e il club parigino in modo tale da mettere ancora più pressione ai Red Devils. Pogba, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022.