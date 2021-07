Pogba PSG: nuovo blitz. Offerta al ribasso per il Manchester United

Il PSG sembra davvero puntare tutto su questa sessione di mercato per sbaragliare la concorrenza: offerta per Pogba

Il Paris Saint Germain ha annunciato l’arrivo di Hakimi e Wijnaldum mentre si prepara ad accogliere all’ombra della Tour Eiffel Donnarumma e Sergio Ramos. La notizia di oggi è quella dei primi contatti con Cristiano Ronaldo.

E come se non bastasse c’è l’idea di portare a Parigi Paul Pogba: secondo La Gazzetta dello Sport, l’affare potrebbe chiudersi perchè si forzerebbe la mano per il contratto in scadenza nel 2022 e dunque il PSG farebbe un’offerta al ribasso allo United conscio del fatto che, in caso di rifiuto, l’affare sarebbe solo rimandato di un anno, a parametro zero.